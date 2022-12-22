Шомко и Ерланов могут перебраться в зарубежный чемпионат

Защитники сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Темирлан Ерланов могут покинуть «Актобе». Об этом сообщил Vesti.kz.

По информации источника, Шомко и Ерланов рассматривают несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к игрокам проявляют и другие казахстанские клубы, идет переговорный процесс.

Кроме того, защитники сборной Казахстана рассматривают варианты за рубежом, в частности, за Ерлановым и Шомко наблюдают клубы из Турции и России.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?