Ерланов покинет «Актобе». На игрока претендует «Ордабасы» (Е. Маулен)  

Теги высшая лига Казахстан Актобе Ордабасы Темирлан Ерланов Sports.ru - Казахстан Инсайды Казахстана Спорт Казахстана

По информации журналиста Ермухаммеда Маулена Темирлан Ерланов покинет «Актобе».

«Ерланов перейдет в другой клуб. Так как агент игрока Улугбек Асанбаев, возможен переход в «Ордабасы» – пишет источник.

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