Ерланов покинет «Актобе». На игрока претендует «Ордабасы» (Е. Маулен)  

По информации журналиста Ермухаммеда Маулена Темирлан Ерланов покинет «Актобе».

«Ерланов перейдет в другой клуб. Так как агент игрока Улугбек Асанбаев, возможен переход в «Ордабасы» – пишет источник.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии