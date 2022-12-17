Ерланов покинет «Актобе». На игрока претендует «Ордабасы» (Е. Маулен)
По информации журналиста Ермухаммеда Маулена Темирлан Ерланов покинет «Актобе».
«Ерланов перейдет в другой клуб. Так как агент игрока Улугбек Асанбаев, возможен переход в «Ордабасы» – пишет источник.
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