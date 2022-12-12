Официально: «Актобе» продлил контракт с Андреем Карповичем

Серебряный призер КПЛ «Актобе» объявил о продлении контракта с Андреем Карповичем.

41-летний казахстанский специалист в мае этого года возглавил «Актобе» и сумел поднять команду с седьмого места на вторую позицию. По итогам сезона Карпович был признан «Лучшим тренером Казахстана».

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