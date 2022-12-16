Защитник «Актобе» Юрий Логвиненко стал почетным гражданином Актюбинской области.

Такое решение было принято по итогам очередной сессии областного маслихата.

Игрок провел в клубе, воспитанником которого является, большую часть карьеры, не считая периоды в «Астане» и «Роторе».

Статистика 34-летнего игрока здесь.

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