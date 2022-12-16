Логвиненко стал почетным гражданином Актюбинской области
Защитник «Актобе» Юрий Логвиненко стал почетным гражданином Актюбинской области.
Такое решение было принято по итогам очередной сессии областного маслихата.
Игрок провел в клубе, воспитанником которого является, большую часть карьеры, не считая периоды в «Астане» и «Роторе».
Статистика 34-летнего игрока здесь.
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