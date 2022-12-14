Карпович: «Тренировать «Актобе» всегда было моей подсознательной целью»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович высказался о своем приходе в клуб.

– Я пришел в «Актобе» в сложный период как для команды, так и для меня лично. Весной «Кызыл-Жар» показывал качественную игру, но попал в полосу неудач, какое-то невезение преследовало команду. Было ощущение, что мы весь свой фарт исчерпали в прошлом сезоне. Я чувствовал, что команде требуется какая-то эмоциональная встряска. В этот момент в «Актобе» также происходит нечто подобное, команда не показывает тот результат, который ждут болельщики. Признаюсь, предложение «красно-белых» стало для меня неожиданным. Но долго над ним я раздумывать не стал, понял, что это какой-то знак, говорящий о необходимости смены обстановки. Тренировать «Актобе» – это всегда была моя, скажем так, цель на уровне подсознания. И это предложение, как мне кажется, в этот момент нужно было именно мне. Повезло, что город и команда приняли меня. В итоге, нам удалось выполнить все поставленные в самом начале задачи.

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