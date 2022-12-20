Карпович о слухах об интересе «Актобе» к экс-защитнику Первой лиги России: «Таких персонажей, как Гасанов, даже не рассматриваем»
Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал слухи об интересе клуба к Шамилю Гасанову, покинувшему махачкалинское «Динамо».
«Мы этого игрока вообще не знаем. Таких персонажей, как Гасанов, «Актобе» даже не рассматривает», – сказал он журналисту Владимиру Жаркову.
Также сообщалось, что 29-летним Гасановым интересуется «Аксу», пока никак не комментировавший эту информацию.
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