Карпович о слухах об интересе «Актобе» к экс-защитнику Первой лиги России: «Таких персонажей, как Гасанов, даже не рассматриваем»

Теги Андрей Карпович высшая лига Казахстан Актобе Шамиль Гасанов Аксу Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал слухи об интересе клуба к Шамилю Гасанову, покинувшему махачкалинское «Динамо».

«Мы этого игрока вообще не знаем. Таких персонажей, как Гасанов, «Актобе» даже не рассматривает», – сказал он журналисту Владимиру Жаркову.

Также сообщалось, что 29-летним Гасановым интересуется «Аксу», пока никак не комментировавший эту информацию.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные