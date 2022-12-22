Игрок сборной Казахстана покинул «Каспий» и остался без клуба

Игрок «Каспия» и сборной Казахстана Арнольд Кнауб покинул актауский клуб. Об этом сообщил «Футзал Казахстан».

Кнауб выступал «Каспий» с сезона-2021/22 и быстро стал одним из любимчиков местной публики. Всего в составе актаусцев провел 43 матча и забил 18 голов.

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