Жума, Батон, Кнауб в заявке МФК «Каспия» на сезон-2022/23 гг.

МФК «Каспий» (Актау)
Вратари:
- №24 Талгат Утепбергенов (24.01.2003);
- №72 Бекболат Акматалиев (13.11.1994, Кыргызстан
- №80 Акжол Кайратулы (18.02.1995);
Защитники:
- №3 Арнольд Кнауб (16.01.1995);
- №7 Ертай Нурмаханов (18.09.1988);
- №8 Оралбай Елдесбай (31.05.1995);
- №14 Данияр Сембай (08.10.1995);
Универсалы:
- №10 Райымбек Жума (29.08.2001);
- №22 Мейрамбек Бикеев (28.12.1990);
- №28 Кылыш Касым (08.03.1999);
- №77 Нурабек Кабылбаев (27.08.1996);
- №79 Нурсултан Танатулы (20.11.2001);
Нападающие:
- №17 Жахангир Рашит (28.03.2000);
- №20 Ербол Жумаханов (22.02.2000);
- №87 Сезар Де Ангелис Джонатан Луис «Батон» (17.12.1987, Бразилия).
Тренерский и руководяще-административный штаб:
Главный тренер – Сулейменов Динмухамбет Салмухамбетович (25.08.1981);
Ассистент главного тренера – Смаков Аслан Мадиярович (13.09.1990);
Тренер по вратарям – Шамро Григорий Григорьевич (31.05.1984);
Директор – Джамбиров Ержан Максатович (20.10.1988);
Заместитель директора – Боранбаев Данияр Бахтиярович (17.02.1988);
Начальник команды – Токсанов Нурбек Бердигалиевич (14.05.1988);
Менеджер – Тогжанов Санат Акмуратович (20.10.1988);
Администратор – Султангазиев Нуржан Нуртасович (16.10.1988);
Врач – Нуралиев Еркебулан Кожахметулы (08.04.1987);
Массажист – Узакбаев Кайрат Сатыбалдиевич (14.07.1978);
Маркетолог – Амангелдин Шынгыс Берикулы (07.07.1994);
Фотограф – Амангелдин Бекарыс Берикулы (30.01.2001).
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