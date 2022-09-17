Жума, Батон, Кнауб в заявке МФК «Каспия» на сезон-2022/23 гг.

Теги Sports.ru - Казахстан Каспий чемпионат Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб Динмухамбет Сулейменов Спорт Казахстана

МФК «Каспий» (Актау)

Вратари:

  • №24 Талгат Утепбергенов (24.01.2003);
  • №72 Бекболат Акматалиев (13.11.1994, Кыргызстан
  • №80 Акжол Кайратулы (18.02.1995);

Защитники:

  • №3 Арнольд Кнауб (16.01.1995);
  • №7 Ертай Нурмаханов (18.09.1988);
  • №8 Оралбай Елдесбай (31.05.1995);
  • №14 Данияр Сембай (08.10.1995);

Универсалы:

  • №10 Райымбек Жума (29.08.2001);
  • №22 Мейрамбек Бикеев (28.12.1990);
  • №28 Кылыш Касым (08.03.1999);
  • №77 Нурабек Кабылбаев (27.08.1996);
  • №79 Нурсултан Танатулы (20.11.2001);

Нападающие:

  • №17 Жахангир Рашит (28.03.2000);
  • №20 Ербол Жумаханов (22.02.2000);
  • №87 Сезар Де Ангелис Джонатан Луис «Батон» (17.12.1987, Бразилия).

Тренерский и руководяще-административный штаб:

Главный тренер – Сулейменов Динмухамбет Салмухамбетович (25.08.1981);

Ассистент главного тренера – Смаков Аслан Мадиярович (13.09.1990);

Тренер по вратарям – Шамро Григорий Григорьевич (31.05.1984);

Директор – Джамбиров Ержан Максатович (20.10.1988);

Заместитель директора – Боранбаев Данияр Бахтиярович (17.02.1988);

Начальник команды – Токсанов Нурбек Бердигалиевич (14.05.1988);

Менеджер – Тогжанов Санат Акмуратович (20.10.1988);

Администратор – Султангазиев Нуржан Нуртасович (16.10.1988);

Врач – Нуралиев Еркебулан Кожахметулы (08.04.1987);

Массажист – Узакбаев Кайрат Сатыбалдиевич (14.07.1978);

Маркетолог – Амангелдин Шынгыс Берикулы (07.07.1994);

Фотограф – Амангелдин Бекарыс Берикулы (30.01.2001).

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