Футзал. Отбор ЧМ-2024. Сборная Казахстана на выезде обыграла Черногорию

Сборная Казахстана по футзалу в гостях обыграла Словению в рамках отборочного этапа ЧМ-2024.

Матч прошел в Подгорице. Голы забили Лео, Эдсон, Кнауб, Акбаликов, Тайнан.

Отбор ЧМ-2024

Группа 5

Черногория – Казахстан – 1:5

Голы: Маркович 16 – Лео 10, Эдсон 18, Кнауб 28, Акбаликов 28, Тайнан 37.

Положение в группе: Казахстан – 6 (2), Словения – 3 (2), Черногория – 0 (2).

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