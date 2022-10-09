Арнольд Кнауб: «Несколько их футболистов, забив нам на ЧЕ, танцевали и радовались. Мы вышли и доказали, что это все была нелепость»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2024 против Словении (2:0).

— Тяжелый матч. В начале мы давили, в принципе, неплохо получалось. Потом забили свой момент, игра успокоилась. В целом, спокойная игра. Забили свои моменты, но могли использовать еще больше. Победа — есть победа.

Да, была принципиальность. Несколько их футболистов, забив нам на чемпионате Европы, танцевали и радовались. Нас так настроили, чтобы мы вышли и доказали, что это все была нелепость. Счет — на табло.

Атмосфера действительно очень понравилась. Когда я играю в Актау, там у меня не так много близких людей присутствуют на трибунах. Здесь же много людей приехало из Караганды. Это, конечно, дополнительно заряжает. Неожиданно, что так много болельщиков пришло.

Конечно, у молодых присутствует нервозность в таких матчах. Но у нас, опытных игроков, уже нету такой нервозности. Мы просто выходим и делаем своё дело. Нужно доказывать в каждом матче свой опыт, своё мастерство.

Я не смотрел матчи с участием сборной Черногории. Думаю, в Европе все научились играть в футзал. Проходимых игр не будет. Однако, мы поедем туда забирать очки, — сказал Кнауб.

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