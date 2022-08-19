Кнауб продлил контракт с футзальным «Каспием»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб продолжит карьеру в «Каспии». Новый контракт подписан до конца 2023 года.

Кнауб присоединился к «Каспию» в марте текущего года и провел за актауцев 25 матчей, в которых отметился 12 голами. Ранее игрок защищал цвета таких клубов, как «Тулпар», «Актобе», «Жетысу» и «Динамо-Самара».

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