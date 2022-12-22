«Жетысу» опроверг новость о выходе команды в КПЛ

«Жетысу» опроверг информацию о выходе в КПЛ-2023. Ранее пресс-служба таллыкорганцев заявила, что в семиреченцы примут участие в Премьер-лиге в сезоне-2023. Позже новость о выходе в КПЛ была удалена.

«От лица руководства «Жетысу» вынуждены принести свои извинения, данная информация является преждевременной. Официального решения об этом Казахстанской Федерацией Футбола еще принято.

«Жетысу» пока только официально допущен к лицензированию клуба для участия в Премьер-Лиге на случай не прохождения одного из клубов-соискателей лицензии к участию в Чемпионате», – пишет клуб.

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