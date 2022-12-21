«Жетысу» возвращается в КПЛ. Клуб допущен к лицензированию для участия в Премьер-лиге

Пресс-служба «Жетысу» сообщила о том, что решением КФФ команда допущена к лицензированию для участия в КПЛ.

Таким образом, талдыкорганцы, занявшие 3-е место в Первой лиге, возвращаются в КПЛ.

«В начале нынешнего сезона команда «Жетысу» испытывала множество проблем, но благодаря необходимым кадровым перестановкам, предпринятых руководством клуба в середине года и напряженной работе по проведению ​ качественной селекции игроков в ходе трансферного окна, удалось создать команду, сумевшую в ходе тяжелого противостояния войти в число призеров Первенства и стать реальными претендентами на выход в Премьер-лигу», – говорится в сообщении.

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