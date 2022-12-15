«Каспий» может подписать Мавутора

Ганский центральный полузащитник Дэвид Мавутор может перейти в актауский «Каспий». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

30-летний футболист последний год выступал за малайзийский «Негери Сэмбилан».

В Казахстане Мавутор известен по выступлениям в составах «Жетысу» и «Шахтера». Также футболист несколько сезонов отыграл в чемпионате Таджикистана.

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