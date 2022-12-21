«Жетысу» и «Туран» могут заменить «Окжетпес» и «Кызыл-Жар» в КПЛ-2023 («СпортРадар»)

По информации телеграм-канала «СпортРадар», «Жетысу» и «Туран» могут выступить в КПЛ-2023, в случае неучастия «Окжетпеса» и «Кызыл-Жара».

«В ФК «Жетысу» и ФК «Туран» пришли бумаги из Казахстанской федерации футбола, в которых сказано, чтобы они в случае чего были готовы в сезоне-2023 выступать в Премьер-лиге. Это не говорит о том, что талдыкорганский и туркестанский клубы точно будут в следующем году играть в КПЛ. Однако если «Окжетпес» или «Кызыл-Жар» не пройдут лицензирование, а «Тараз» добровольно решит отказаться от места в элите по финансовым соображениям, «Жетысу» и «Туран» должны во всеоружии подойти к такому повороту событий», – говорится в сообщении.

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