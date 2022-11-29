Гурман может возглавить «Жетысу»
Портал KazFootball.kz сообщил, что новым директором «Жетысу» может стать Михаил Гурман.
Прошлым летом Гурман покинул пост генерального директора «Астаны» по состоянию здоровья.
По итогам завершившегося сезона талдыкорганский клуб занял третье место в Первой лиге.
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