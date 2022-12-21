Николай Тарасов покинул «Атырау»

24-летний российский защитник «Атырау» Николай Тарасов покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба нефтяников.

Николай присоединился к «Атырау» в начале сезона. С тех пор защитник провел в составе атыраусцев 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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