Николай Тарасов покинул «Атырау»
24-летний российский защитник «Атырау» Николай Тарасов покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба нефтяников.
Николай присоединился к «Атырау» в начале сезона. С тех пор защитник провел в составе атыраусцев 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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