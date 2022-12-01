Филипович покинул «Атырау»

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«Атырау» объявил, что хорватский полузащитник Андрия Филипович покинул клуб.

Игрок, присоединившийся к казахстанскому клубу в начале года, в прошедшем сезоне забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах.

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