Филипович покинул «Атырау»
«Атырау» объявил, что хорватский полузащитник Андрия Филипович покинул клуб.
Игрок, присоединившийся к казахстанскому клубу в начале года, в прошедшем сезоне забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах.
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