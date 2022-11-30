Польский игрок «Атырау» Барановски покинул клуб

32-летний польский защитник Павел Барановски покинул «Атырау». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Барановски перешел в «Атырау» в феврале этого года. За «нефтяников» Павел сыграл 27 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее защитник успел поиграть за польский «Гурник».

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