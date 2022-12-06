«Атырау» подписал Омиртаева (Sportx.kz)

Нападающий «Акжайыка» Оралхан Омиртаев стал игроком «Атырау». Об этом сообщил Sportx.kz.

24-летний Омиртаев защищал цвета родного «Шахтера», «Тобола» и «Акжайыка». В составе уральцев в прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах КПЛ и забил 3 мяча.

По информации источника, возможно, потенциал игрока будет реализован именно в «Атырау», поскольку «нефтяники» делают акцент на работу с молодыми и недорогими исполнителями, и конкуренция в атаке для Омиртаева будет не такой жесткой, как в предыдущих командах.

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