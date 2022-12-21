Игрок «Тобола» может перейти в «Атырау»

Защитник «Тобола» Роман Асранкулов может пополнить состав «Атырау». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

По информации источника, «нефтяники» вышли на игрока, способного закрыть левый фланг обороны.

В минувшем сезоне Асранкулов провел за костанайцев 10 матчей. Также он отметился одним ассистом в Кубке Казахстана и забил три мяча в пяти матчах во Второй лиге за «Тобол М».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?