Главные интриги 24-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу

Споткнутся ли фавориты и чем закончится очная битва конкурентов в борьбе за выживание?

Откроется 24-й тур OLIMPBET-Чемпионата Казахстана матчем в Караганде, где сойдутся принципиальнейшие противники – «Шахтер» и «Кайрат». По большому счету, турнирных задач у обеих команд не осталось, так как призеры первенства уже фактически определены, а четвертое место по итогам сезона-2022 не даст преференций в виде путевки в квалификацию Лиги конференций. Тем не менее, в карагандинском матче стоит ждать красивого футбола, противостояния этих соперников редко обходятся без забитых голов, пенальти или карточек разных цветов. Самая широкая линия на игру – здесь.

В этот же день в Уральске между собой сыграют «Акжайык» и «Кызыл-Жар», и это, пожалуй, центральный матч тура, от исхода которого, во многом, будет зависеть состав высшего дивизиона казахстанского футбола на будущий сезон. Сейчас уральская команда находится на последнем месте турнирной таблицы OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, коллектив из Петропавловска – на безопасной 11-й строчке. Однако в случае победы в очной встрече «Акжайык» по очкам сразу же догонит северян. В этом сезоне команды уже трижды встречались друг с другом, и если в первом круге чемпионата победил «Кызыл-Жар», то в рамках OLIMPBET-Кубка Казахстана дважды выиграл «Акжайык», который, напомним, уже дошел до финала турнира. Коэффициенты на эту встречу: П1 – 2.65, Х – 3.25, П2 – 2.6.

«Мактаарал» примет «Тобол», который еще сохраняет математические шансы на защиту титула, поэтому будет запредельно настроен на игру в Туркестане. Впрочем, и дебютанту класса сильнейших мотивации не занимать, ведь у него появилась реальная надежда на сохранение места под солнцем. Безнадежный, казалось бы, аутсайдер в пяти последних турах набрал 11 очков – больше, чем любая другая команда OLIMPBET-Чемпионата Казахстана за аналогичный отрезок! Если дружина Константина Горовенко зацепится хотя бы за ничью и в битве с костанайцами, она серьезно повысит свои шансы на то, чтобы не вылететь в Первую лигу.

В матче «Астана» – «Атырау» немногие ждут интриги. Команды несопоставимы ни по возможностям, ни по турнирным амбициям. Об этом говорят и коэффициенты: П1 – 1.18, Х – 6.6, П2 – 14. Столичный клуб стремится к чемпионству, «нефтяники» уже просто доигрывают сезон, хотя формально они себя еще не обезопасили от вылета. «Атырау» – очень удобный соперник для «Астаны»: из 33-х проведенных встреч между этими соперниками 22 остались за шестикратными чемпионами Казахстана и лишь шесть – за их противниками. И вряд ли статистика улучшится в пользу нефтяников после ближайшего матча в столице. «Атырау» и так перевыполнил план на сезон, сыграв вничью с «Астаной» в первом круге OLIMPBET-Чемпионата Казахстана 2022 года.

Воскресный игровой день откроет матч в Таразе, где одноименный клуб примет «Каспий». Чудовищная серия хозяев предстоящего сражения, на протяжении которой они не могу победить, достигла уже 11-ти игр. Прервется ли она во встрече с актаусцами? Если нет, то «Тараз» всерьез рискует вылететь из высшего дивизиона, откуда чемпион Казахстана-1996 вернулся только четыре года назад. Но в случае победы южане сразу обойдут «Каспий» в турнирной таблице.

«Аксу» сыграет с «Ордабасы». Клуб из Павлодарской области досрочно решил главную задачу на сезон – он уже не вылетит ни при каких обстоятельствах. Более того, если дебютант победит, он догонит по очкам располагающуюся на пятой строчке «Орду». Для шымкентцев же самое интересное в 2022-м году только начинается: впереди их ждет битва с «Актобе» в чемпионате, которая может серьезно повлиять на итог «золотой» гонки, а также финал OLIMPBET-Кубка Казахстана против «Акжайыка».

Лидер OLIMPBET-Чемпионата Казахстана «Актобе» закроет 24-й тур матчем с ведущим борьбу за выживание «Тураном». К моменту их встречи, правда, «красно-белые» уже, скорее всего, уступят первое место «Астане», поэтому в игре с аутсайдером коллектив Андрея Карповича сделает все возможное для того, чтобы вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы. В помощь «Актобе» статистика: все пять предыдущих матчей с туркестанцами заканчивались в пользу пятикратных чемпионов страны.

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана по футболу. Итоги

Лучший букмекер Казахстана принимает ставки на итоговое положение команд, которое станет известно уже через три тура. Пока же фаворит в борьбе за «золото» – «Астана». Коэффициент на итоговое первое место столичной команды равен 1.8, тогда как у лидирующего на данный момент «Актобе» – 2.. На чемпионство действующего обладателя титула «Тобола» можно поставить с кэфом 5. Математические шансы на звание сильнейшего клуба страны есть даже у «Кайрата», коэффициент на победу алматинского клуба в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана составляет 50.

Обратите внимание и на развязку в споре лучших бомбардиров сезона, на это звание три реальных претендента – Педро Эуженио, Андрия Филипович и Марин Томасов.