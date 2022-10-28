Главные интриги 25-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу

Важнейшая битва лидера, южное дерби и последний шанс для аутсайдера.

В заключительный октябрьский уик-энд пройдут матчи 25-го, предпоследнего тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

Они будут привычно разбиты на два игровых дня. Субботу откроет встреча в Актау, где местный «Каспий» примет «Акжайык», находящийся на последней строчке турнирной таблицы. Актаусцы могут чувствовать себя более или менее спокойно, они вылетят из высшего дивизиона только при каком-то невероятно фатальном для них стечении обстоятельств. А вот для клуба из Уральска матч против «Каспия» – последняя возможность зацепиться за участие в классе сильнейших на будущий сезон. Гостей не устроит даже ничья, им нужна только победа! Но добиться ее будет очень непросто, особенно учитывая дисквалификацию главного тренера «Акжайыка» Олега Беженаря, который не сможет руководить действиями своей команды в Актау. Самая широкая линия на матч – у Olimpbet.

Чуть позже свое противостояние начнут «Тараз» и «Тобол» – клубы, проваливающие концовку сезона. В пассиве южан ужасающая серия без побед, составляющая уже 13 матчей. Если таразцы не вспомнят как выигрывать, они всерьез рискуют рухнуть в Первую лигу, куда уже падали пять лет назад. Костанайцы же в случае поражения могут потерять свое третье место, что для прошлогоднего чемпиона выглядит настоящей катастрофой. Положение хозяев усугубляется отставкой главного тренера «Тараза» Нуркена Мазбаева, но их шанс в том, что «Тобол» крайне неудачно проводит выездные матчи против аутсайдеров. Коэффициенты лучшего букмекера Казахстана на этот матч: П1 – 3.51, Х – 3.31, П2 – 2.07.

Субботним вечером состоится, вне всяких сомнений, главное событие 25-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана, интерес к которому уже подогрет до немыслимых температур. «Ордабасы» примет «Актобе», и от встречи в Шымкенте напрямую зависит судьба золотых медалей. Лидер не имеет права на ошибку, в противном случае «красно-белые» наверняка лишатся этого статуса и распрощаются с надеждами на титул. «Орда» в чемпионате уже ни на что серьезное не претендует, в клубе сделана ставка на финал Olimpbet-Кубка Казахстана. Впрочем, это совсем не значит, что хозяева не настроятся как следует на игру с «Актобе». Скорее, напротив, мотивации им будет не занимать. Линия на эту игру – здесь.

В воскресенье пройдут еще четыре матча. В Петропавловске «Кызыл-Жар» встретится с «Астаной», эта игра крайне важна для обеих сторон. «Астана», преследующая «Актобе», уже будет знать о результате встречи с участием лидера, поэтому сделает все возможное, чтобы сыграть как минимум не хуже «красно-белых», а в случае осечки «красно-белых» постарается их обойти. Но и северянам есть, за что сражаться. «Кызыл-Жар» еще отнюдь не обезопасил себя от вылета, поэтому каждое набранное очко жизненно необходимо для команды из Петропавловска.

«Кайрат» сыграет с «Аксу» в Алматы. Клуб из южной столицы нежданно-негаданно обрел осязаемые перспективы зацепиться за медали, и по итогам 25-го тура «желто-черные» вполне могут войти в призовую тройку. Это произойдет, если «Тобол» проиграет «Таразу», а сами алмаатинцы победят дебютантов высшего дивизиона из Павлодарской области. Задача вроде бы не из разряда невыполнимых, тем не менее, стоит учитывать тот факт, что хозяева будут играть на фоне слухов о передаче «Кайрата» в собственность города по окончании этого сезона. Такие разговоры вряд ли способствуют улучшению атмосферы в коллективе. «Аксу» же будет действовать в свое удовольствие – команда и так уже прыгнула выше головы.

«Атырау» – «Шахтер». Пожалуй, самая неинтересная встреча всего 25-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана, если так можно выразиться. По крайней мере, в ней почти нет интриги. «Горняки» прочно увязли в турнирном болоте середины таблицы, «нефтяники» располагаются в трех очках позади карагандинцев. Обе команды вполне устроит ничейный исход, в этом случае довольны будут и те, и другие.

А вот в заключительном матче тура будет очень жарко! «Туран» сыграет с «Мактааралом» на «Туркестан Арене» – домашнем стадионе для обоих южных клубов. Помимо того, что они географические соседи, «Туран» с «Мактааралом» располагаются рядом и в турнирной таблице. Туркестанцы отстают на два балла и находятся в зоне вылета, поэтому им кровь из носа нужна победа. Однако обыграть «Мактаарал» в конце сезона – задача не из легких. После того как поселковую команду возглавил Константин Горовенко, она еще ни разу не уступила, набрав 14 очков за шесть матчей – больше, чем любой другой клуб высшего дивизиона за аналогичный турнирный отрезок дистанции.

OLIMPBET-Чемпионат Казахстана по футболу. Итоги.

Лучший букмекер Казахстана принимает ставки на итоговое положение команд, которое станет известно уже через два тура. Пока же фаворит в борьбе за «золото» – «Астана», следом за которой следуют «Актобе» и «Тобол» – кэф на такое расположение клубов на финише – 2. Другие варианты финальных раскладов – здесь.