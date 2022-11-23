Шацкий – лучший голкипер сезона в Казахстане

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ПФЛК назвала обладателя приза Куралбека Ордабаева, вручаемого лучшему голкиперу сезона.

По итогам голосования среди главных тренеров и капитанов клубов КПЛ им стал вратарь «Шахтера» Игорь Шацкий.

Сам игрок отдавал призовые места Александру Мокину, Стасу Покатилову и Бекхану Шайзаде соответственно.

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