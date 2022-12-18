Шацкий получил предложение от «Родины». Игрок отказался от трансфера (Metaratings)

Голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий получил предложение от российского клуба «Родина», сообщает Metaratings.ru. Клуб Первой лиги был заинтересован в переходе опытного вратаря, однако 33-летний футболист отказался от трансфера.

Ранее Щацкий был признан лучшим вратарем 2022 года в Казахстане по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд чемпионата страны. В OLIMPBET-Чемпионате Казахстана Шацкий сыграл 21 матч, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также вратарь отыграл за сборную Казахстана во всех матчах квалификации Лиги наций УЕФА. Щацкий помог занять сборной Казахстана первое место в группе и пробиться в дивизион В. По количеству сэйвов, совершенных на турнире, он занял второе место среди всех европейских вратарей, уступив только итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

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