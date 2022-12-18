Царукян про Исмагулова: «Он сильнее, чем некоторые бойцы из ТОП-5»

Арман Царукян после победы над Дамиром Исмагуловым оценил скилы казаха:

«Сейчас я победил парня, который шел на серии из 19 побед и с рекордом 5-0 в UFC. Немногие его знают, но он сильнейший соперник. Он сильнее, чем некоторые бойцы из ТОП-5, это точно. Никто не хочет драться с ним и со мной. Мы показали хорошее выступление».

Царукян победил Исмагулова единогласным решением судей.

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