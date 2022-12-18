Исмагулов потерпел первое поражение в UFC

В рамках турнира UFC в Лас-Вегасе Арман Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным решением.

Этим поражением Дамир прервал победную серию из 19 поединков (5 в UFC).

Поединок с Царукяном стал последним для Дамира в рамках контракта с лигой.

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