Исмагулов поздравил казахстанцев с праздником: «Пусть наша независимость будет вечной!»

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Боец UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Instagram поздравил казахстанцев с праздником:

«Дорогие друзья, земляки от всей души хочу поздравить всех и всю страну с Днем Независимости. Пусть наша независимость будет вечной»

Сегодня, 16 декабря, в Казахстане отмечается День Независимости.

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