Резников сделал прогноз на бой Исмагулов – Царукян: «Мне очень интересно, как Дамир борется»

Казахстанский боец АСА Артем Резников в интервью «ММА.Метарейтинг» сделал прогноз на бой Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Мне интересно, как Дамир набрал борьбу, потому что Дамир был в Казахстане четыре недели, я его постоянно звал поспарринговаться, побороться. Но у него почему-то не получилось со мной поработать. Мне очень интересно, как Дамир борется. Если бы я поборолся с Дамиром, я бы, может, где-то подсказал ему, помог, где-то посмотрел. Я вообще не видел борьбу Дамира, это первый его соперник-борец такого уровня.

Мне интересно, как он будет защищаться. Арман хорошо борется, единственный, кто создал проблемы Исламу Махачеву, создал проблемы Гамроту. У него очень хорошая борьба, очень хорошо разрывает дистанцию, проходит в ногу, очень хорошо работает по этажам. Я болею за Дамира, я с ним общаюсь, в хороших отношениях, я буду за него болеть искренне».

Бой Царукян – Исмагулов состоится 18 декабря.

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