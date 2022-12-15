Исмагулов о бое Морозов – Ньюсон: «Думаю, Серега выиграет»

Дамир Исмагулов сделал прогноз на пятый бой Сергея Морозова в UFC:

«Мы с Серегой давно общаемся, давно дружим, поэтому буду за него сильно переживать в этом бою. Думаю, что он выиграет Ньюсона»

Морозов идет на серии 2-2 в лучшей лиге мира. Бой против Джорнея Ньюсона пройдет 18 декабря.

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