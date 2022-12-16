Морозов о бое с Ньюсоном: «Не думаю, что он уровнем выше Пайвы и Тахи»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Prosports о сопернике по следующему бою Джорни Ньюсоне:

«Боец невысокого роста, коренастый, тяжело предугадать, как он выступит. Достаточно нестандартный, немножко открытый, но бьет очень тяжело. Хорошо встает и переводит. В целом очень разносторонний боец, но, думаю, только в бою мы сможем все это увидеть. Не думаю, что Ньюсон уровнем выше Пайвы и Тахи. У тех бойцов, с которыми я уже бился, был хороший уровень и все они были в топ-15, поэтому ребята очень сильные»

Бой Морозов – Ньюсон пройдёт 18 декабря.

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