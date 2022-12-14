Соперник Морозова о бое с казахстанцем: «Легко могу нокаутировать этого парня»

Американец Джорни Ньюсон (10-3) поделился своими ожиданиями от противостояния с казахстанцем Сергеем Морозовым (18-5):

«Морозов много борется, поэтому мы усиленно работаем над этим аспектом. Мы отлично себя чувствуем по ходу подготовки. Я предполагаю, что он будет биться в стойке, прежде чем у него появится возможность перевести бой в партер. Его рекорд — 18-5, он уже довольно давно выступает в клетке. Очевидно, что на ногах он столь же опасен, как и я. Мы оба выступаем в UFC, а здесь не бывает легких боев. Для меня он представляет испытание как в стойке, так и в партере.

В подготовке мы стараемся больше уделять внимания борьбе. Морозов не очень высокий, и для меня это плюс. Мы с ним примерно одного роста и имеем приблизительно одинаковый размах рук.

Это должен быть хороший поединок. Думаю, в нем будет много борьбы, много схваток, и он пройдет в высоком темпе. Поэтому я выполняю много упражнений на физподготовку, чтобы удостовериться, что мы готовы как минимум на 2-3 раунда высокотемпового боя. Честно говоря, я думаю, что легко могу нокаутировать этого парня. Идеальным сценарием было бы срубить его прямой двоечкой или левым хуком. Его можно нокаутировать любым ударом. У нас одинаковый рост и размах. Я дрался и с более высокими ребятами, и все равно мог до них достать. Здесь шансы будут еще более равными и мне будет еще комфортнее. Так что при лучшем раскладе, я нокаутирую этого парня или выиграю техническим нокаутом. При худшем сценарии мы пройдем все три раунда», — сказал в интервью BJPenn.com Ньюсон.

Бой Морозов – Ньюсон откроют турнир UFC в это воскресенье, 18 декабря.

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