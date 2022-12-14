Где и во сколько смотреть бой Морозов- Ньюсон в Казахстане 18 декабря

В воскресенье, 18 декабря свой очередной бой в UFC проведет казахстанец Сергей Морозов.

Бой пройдет в UFC. Поединок Морозова и Джорней Ньюсон станет первым в программе боев вечера. Ориентировочное начало турнира в 03:00 по времени Астаны.

Поединок, как и весь турнир будет в прямом эфире показывать телеканалы Матч ТВ, Setanta Sport, а также по подписке UFC Fight Past.

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