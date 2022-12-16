Морозов объяснил принятие Ислама: «Я полностью нашел единобожие»

Боец UFC Сергей Морозов в интервью «Ушатайке» рассказал почему принял ислам:

«Ну это не за один раз, отправной точки никакой не было. Это годами было, у меня все окружение мусульмане тоже. Сколько лет они тоже свой призыв делали – где-то собственным примером, где-то поступками, где-то словами. Религия ислам – она для размышляющих. Любая религия – что они все преследовали? Они преследовали единобожие. Я тоже в христианстве думал на единобожие, что я никому не поклоняюсь кроме Всевышнего. Но по факту это не так. Для кого-то это, может быть, будет шоком, для кого-то я, может быть, истину открою. В исламе ты поклоняешься только Всевышнему Аллаху. Каждый его по-своему называет, «У нас так, а у нас так», но любая религия преследует только единобожие.

В исламе я нашел полностью единобожие. Религия ислам – она для размышляющих, в первую очередь. Люди сопоставляют.

Любая религия, христианство, иудаизм – им писания в свое время тоже были посланы Господом Богом. И они все преследовали единобожие, просто со временем, с годами, люди сами исковеркали, исправили под себя что-то. Ислам, его, Аль-Хамду ли-Ллях, сам Аллах защищает, эту религию и направляет только прямым путем правильных рабов. Тут немного по-другому ощущаешь себя. Просто... ты на правильном пути, понимаешь? Я раньше думал, что я тоже на правильном пути. Я пришел в ислам и стал намаз совершать, и совсем по-другому себя чувствуешь. Намного себя спокойнее, намного увереннее. В исламе же тоже, там никого из пророков... Там нет же такого, что только Мухаммед, что только в него верят. Они во всех пророков веруют. В Ибрахима, в Мусу, в Иисуса, Ису. Проблем вообще нет. Нет такого, что берешь только одного Мухаммеда. Все писания и всех пророков мы так же любим, как свое»

Морозов 18 декабря проведет свой пятый бой в UFC против Джорни Ньюсона.

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