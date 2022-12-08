Махметов о бое Морозов – Ньюсон: «Для американца Сергей станет самым серьезным соперником»

Спортивный функционер, спортсмен, чёрный пояс по БЖЖ Айдар Махметов в интервью «NAIZADAI» сделал прогноз на бой Сергея Морозова и Джонни Ньюсона:

«Сергей Морозов проведет свой пятый поединок в рамках UFC против американца Джонни Ньюсона. У обоих бойцов по 4 боя в сильнейшей лиге мира. Это первый бой Морозова по новому контракту. У Ньюсона 2 поражения, один бой признан не состоявшимся и последний он выиграл. Но, исходя из его оппозиции, она у Сергея намного выше и известнее. Поэтому я считаю, что для Ньюсона Морозов станет самым серьезным соперником, с которым он сталкивался в октагоне. Считаю, что в целом за свет лучшей функциональной подготовленности и хорошей разносторонности, Сергей должен победить в этом бою»

Бой состоится 18 декабря.

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