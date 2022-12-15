Кыргызстанский полузащитник «Шахтера» Мусабеков может перейти в «Каспий»

Кыргызстанский полузащитник Фархад Мусабеков получил приглашение от «Каспия». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

​​В Казахстан Мусабеков прибыл летом 2021 года, когда пополнил туркестанский «Туран». Спустя ровно год он перешел в карагандинский «Шахтер», где провел вторую половину минувшего сезона. Всего в КПЛ провел 27 матчей, забил 2 мяча. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

В услугах полузащитника заинтересован актауский «Каспий».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии