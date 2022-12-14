Царукян – о бое с Исмагуловым: «Хочу нокаутировать его»

Арман Царукян в интервью The Schmo поделился ожиданиями о бое с Дамиром Исмагуловым:

«До поединка с Гамротом я никогда не дрался пять раундов, для меня это было немного странно. Когда я вышел на четвертый раунд, я был уже… Мне нужно улучшить свое кардио. Я никогда не был в такой ситуации. Возможно, поэтому я проиграл последний раунд. Что есть, то есть. Сейчас я готов к 15 минутам. На этот раз я не хочу давать судьям решать, кто победит. Я хочу финишировать этого парня. Я хочу нокаутировать его или задушить – не имеет значения, хочу просто остановить его. Прежде всего, я хочу выиграть этот бой, неважно как. И бонусные 50 тысяч долларов дадут мне хорошее настроение»

Бой Царукян – Исмагулов станет соглавным на турнире UFC 18 декабря.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии