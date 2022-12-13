Оразов отказался переходить в «Астану». Футболист намерен перебраться в Европу

Как сообщает Vesti.kz, полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Рамазан Оразов заинтересовал «Астану».

Однако сам 24-летний футболист намерен вновь попробовать свои силы в Европе. По информации источника, интерес к нему проявляет клуб первого бельгийского дивизиона – ФК «Льерс».

Ранее Оразов выступал за латвийский «Даугавпилс» и российскую «Чайку».

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