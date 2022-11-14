Адиев о невызове Касыма: «У него есть санкции по дисциплине. Были некоторые вещи, которые мне не понравились»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, почему не вызвал игроков «Актобе» Стаса Покатилова и Алибека Касыма.

«Стас – один из кандидатов сборной, он находится в нашем расширенном списке. То же самое касается и Алибека Касыма. Я понимаю переживание наших болельщиков, но, как я говорил ранее, есть футболисты, которые могут приехать в сборную, быть на скамейке запасных и спокойно это принять. А есть игроки, которых я если вызову, им нужно однозначно дать игровое время. Касыму и Покатилову я пока не могу гарантировать игровое время на поле. Поэтому считаю, на сегодняшний день нет целесообразности вызывать их в национальную команду. Как только у меня будет понимание, что эти парни будут играть в каких-то матчах, я вызову их в сборную. Плюс у Касыма есть санкции по дисциплине по итогам майского сбора. Были некоторые вещи, которые мне не понравились. И для их устранения он не сделал абсолютно ничего.

Как главный тренер, скажу, что последнее слово за выбором состава будет за мной и мне за него отвечать. Матчи Лиги наций подтвердили, что выбор тренерского штаба был верный».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов