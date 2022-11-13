Экс-министр Ойшыбаев: «Всем известно, что клуб «Астана» был ложным чемпионом. В финале Кубка мы видели продолжение этой несправедливости»

Экс-вице министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев высказался о результате финала Кубка Казахстана и о казахстанском футболе.

– Казахстанский футбол полностью сгнил и достиг невозможного уровня. Судьи и чиновники во главе с Барменкуловым, ведущим футболом, проявляют несправедливость. Понятно, что этот сезон далеко ушел от футбольных принципов. Похоже, футболисты, особенно иностранные легионеры, полностью убили уверенность в чемпионате Казахстана.

Отныне кто хочет играть в чемпионате гнилой, спортивного мастерства не показано. Публика до сих пор рассказывает, как в прошлом месяце ставили ложные пенальти на ворота клуба «Актобе» в финальных играх чемпионата, воруя очки, вытягивая команду «Астаны» на первое место. Всем известно, что клуб «Астана» был ложным чемпионом.

Сегодня в финале Кубка Казахстана по футболу команды «Акжайык» встретились с клубом «Ордабасы» на стадионе «Астана Арена». Мы видели продолжение этой несправедливости. Когда дополнительное время игры закончилось, примерно за 4 минуты до конца, откуда ниоткуда появился судья и поставил пенальти на ворота клуба «Акжайык» и отдал победу команде «Ордабасы».

Такие судьи продаются за миллионы тенге и портят казахстанский футбол. После этого не нужно искать ответы на вопрос, почему низкий уровень казахского футбола и почему казахи не умеют играть в футбол. Известно, кто разрушает несправедливость – написал Ойшыбаев в своем Facebook.

Кемелбек Ойшыбаев родился в Западно-Казахстанской области. Занимал должности экс-вице министра информации и общественного развития РК и председателя правления АО «Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан».

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