«Каспий» может вернуть Дарабаева (Vesti.kz)

Актауский «Каспий» предложил контракт полузащитнику «Астаны» и сборной Казахстана Аслану Дарабаеву. Об этом сообщил Vesti.kz.

По информации источника, 33-летний полузащитник может покинуть столичный клуб, где не пользуется доверием главного тренера Григория Бабаяна.

Ранее Аслан Дарабаев уже выступал за актауский клуб в сезоне-2021. Тогда он забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 24 матчах чемпионата.

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