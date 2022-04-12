Юношеская сборная Норвегии разгромила Казахстан в первом матче чемпионата мира

В первом матче юношеского чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встречалась с командой Норвегии.

После первого периода хоккеисты соперника вели со счетом 2:0, а во втором забили еще две шайбы. Тренерский штаб нашей команды сменил вратаря, вместо Никитина вышел Шестаков.

Вскоре первый гол сборной Казахстана на турнире забил Роман Ермак. Норвежцы продолжили атаковать и довели преимущество до 8:1.

Нашим хоккеистам удалось отыграть одну шайбу, гол забил Всеволод Логвин. Точку в матче поставили норвежцы и одержали победу со счетом 9:2. Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан Артем Авдеенко.

Следующий матч казахстанцы проведут 12 апреля против Франции.

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