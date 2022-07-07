Казахстанец Буяльский примет участие в лагере развития новичков «Колорадо»

21-летний казахстанский хоккеист Андрей Буяльский приглашен в лагерь развития новичков «Колорадо Эвеланш».

Он пройдет с 10 по 16 июля.

На прошлогоднем драфте НХЛ Буяльский был выбран нынешними обладателями Кубка Стэнли под общим 92-м номером.

«Мне написал тренер по развитию игроков и сказал, что я приглашен в лагерь, и меня ждут там. Я был очень рад. Это шанс познакомиться с системой клуба, проявить себя как игрок и показать, какой я человек. Посмотреть, как все устроено изнутри. Поработать с тренерами, познакомиться с ребятами и просто получить опыт. Думаю, что я готов. Я готовился к лагерю два месяца. Занимался на льду и в зале. Готовил себя со всех сторон. Делал упор на набор мышечной массы и наконец-то набрал 88 кг. Также много провожу время с семьей, потому что весь год не дома. Семья — это самое главное», – прокомментировал Буяльский приглашение.

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