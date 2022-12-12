Рахмонов вылетел в США на финальной стадию подготовки к бою

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Казахстанский непобеждённый боец UFC Шавкат Рахмонов улетел в США, где проведет финальный этап подготовки к своему следующему бою.

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