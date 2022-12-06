Сехудо о бое Томпсон – Рахмонов: «Если у «Вандербоя» есть мечта стать чемпионом, то боя не избежать»

4 ноября на турнире UFC Стивен Томпсон техническим нокаутом победил Кевина Холланда, после чего бросил вызов Конору Макгрегору.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо раскритиковал данное решение Томпсона: «При всем моем уважении, я думаю, что со стороны Стивена Томпсона было ошибкой вызывать Конора Макгрегора и других ударников. Если у «Вандербоя» все еще есть мечта однажды стать чемпионом мира, ему не избежать таких борцов, как Шавкат Рахмонов», — написал боец в социальных сетях.

Рахмонов уже бросал вызов Томпсону, однако Стивен отказался от данного поединка.

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