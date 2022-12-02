Бакытжанулы о Рахмонове: «Он будет чемпионом»

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы о перспективах соотечественника Шавката Рахмонова:

«Мы пару раз были тренировки, где мы встречались, но, чтобы вместе готовиться – нет. Шавкат навел шороха в UFC, у него большие перспективы. Он молод, голодный, и с каждым боем набирает обороты. Думаю, что он будет чемпионом. Думаю, что, если бы против него сейчас поставили Чимаева, была бы для него хорошая проверка, но я бы все равно поставил на Шавката. Против Махачева был бы интересный бой. Могу сказать, что Исламу бы не было легко, у него бы не получилось так легко переехать Шавката, как он это сделал с Оливейрой»

Рахмонов свой следующий бой против Джеффа Нила проведет в январе.

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