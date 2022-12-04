Рахмонов о бое Томпсона и Холланда: «Удачной пенсии, Кевин»

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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов у себя в твиттере прокомментировал поражение Кевина Холланда от Стивена Томпсона:

«Поздравляю все еще опасного Вондербоя и удачной пенсии, Кевин!»

Напомним, что Шавкат вызывал Томпсона на бой, однако Стивен отказался от поединка с казахстанцем.

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