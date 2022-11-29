Арман Ашимов дебютирует в профи-боксе
Экс-чемпион М-1, казахстанский боец ММА Арман Ашимов (12-3-1) дебютирует в профи-боксе.
Он подписал контракт на один бой в рамках вечера бокса 11 декабря с Movida Promotions.
В главном поединке вечера выступит Жанкош Тураров, который подерется за титул IBO International.
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