Анонсирован второй бой Фирузы Шариповой в ММА
Чемпионка мира по боксу по версии IBO Фируза Шарипова проведет свой второй бой по ММА.
Казахстанка выступит 18 ноября в рамках турнира OCTAGON 37 против азербайджанки Гюнель Амирбаковой.
Этот бой станет вторым в ММА для Фирузы, в первом она одержала досрочную победу.
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