Анонсирован второй бой Фирузы Шариповой в ММА

Чемпионка мира по боксу по версии IBO Фируза Шарипова проведет свой второй бой по ММА.

Казахстанка выступит 18 ноября в рамках турнира OCTAGON 37 против азербайджанки Гюнель Амирбаковой.

Этот бой станет вторым в ММА для Фирузы, в первом она одержала досрочную победу.

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