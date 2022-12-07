Скабелка о победе над «Ак Барсом»: «Просили перед игрой ребят постараться во всем быть быстрее»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 Б).

– Хороший матч. Просили перед игрой ребят постараться во всем быть быстрее, чтобы соперник как можно меньше владел шайбой. До пропущенного гола нам это удавалось – на шаг были впереди, создали хорошие момент, забили. Но после пропущенной шайбы отдали инициативу. Я уже говорил, что благодарен ребятам за терпение и самоотверженность. Да, пропустили гол и выиграли. Есть моменты, которые с каждой игрой становятся лучше. Сейчас такая пауза. Я думаю, она всем необходима. Можно сказать, что мы набрали ход, но, если смотреть на игры, которые у нас после перерыва, там такой график, что эта пауза необходима. Тем более, что больше половины команд участвуют в Кубке Первого канала.

– После «Автомобилиста» Вы говорили, что две проблемы есть – пропускаете первыми и большинство не пропускаете. И в следующей игре забили в большинстве. Сегодня забили первыми и в большинстве. Можно сказать, что Вы до команды достучались?

– Знаете, дело не в том, что достучались. Просто есть игры, когда получается это сделать, а иногда нет. Сегодня мы забили, но было несколько моментов, когда если бы мы забили еще – было бы интереснее. Сильные соперники последние. Все сильные, конечно. То, что мы играем дома и на выезде, команда неплохо реагирует на это.

– Не опасались ставить Дмитрия Шевченко в состав. Потому что буквально он «с колес». Или то, что он в Вашей системе играл, это все нивелировало.

– Нет, не опасались. Он и в нашей системе играл, и «Авангарде», прошел школу Хартли, в этом сезоне 17 игр провел. У нас Муратов небольшое повреждение получил после Уфы. Нет, не опасались.

– Сегодня удаление второе реализовали. Можно сказать, что это его игра на себе собирать?

– Мы знаем, кто такой Дмитрий Шевченко. Это его игра зарабатывать удаление, нагнетать на защитников. Конечно. Я уже говорил, что у нас была такая легковесная команда. Поэтому мы пытаемся нарастить мышцы образно.

– Заметили специфику, что Вы иностранных защитников смешиваете с нашими ребятами. Это намеренно делается, чтобы они росли или, просто так выходит по игре?

– И то, и другое. И Бекетаев, и Гайтамиров играют так много. И Данияр тоже, эти последние игры он не играл, на него мы рассчитываем, он хороший прогресс показывает.

– Как думаете на такой ноте заканчивать, позитивно скажется на дальнейшем ходе, учитывая, что эти ребята будут в сборной играть?

– Здесь важно с каким настроем ты выходишь и что несешь на площадке. Пауза необходима была. Можно было еще сыграть две-три игры, но все равно. У нас еще больше половины команды будут играть на Кубке Первого канала.

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